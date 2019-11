Esporte Bragantino empata em casa com Criciúma e conquista o título da Série B

Depois de 30 anos, o Bragantino volta a comemorar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista empatou nesta sexta-feira com o Criciúma por 1 a 1, no estádio Nabi Abi Chedid, para quase 10 mil torcedores, e se sagrou campeão.O empate no compromisso da 36ª rodada levou o time dirigido por Antônio Carlos Zago aos 72 pontos, marca que não pode ser a...