Bragantino derrota Guarani e garante o acesso com 5 rodadas de antecedência

Após um hiato de mais de duas décadas, o Bragantino está de volta à elite do futebol brasileiro. O acesso foi confirmado na noite desta terça-feira com a vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 33ª rodada da Série B, para delírio dos mais de 5 mil torcedores presentes. Vice-campeão nacional em 1991, perdendo o título para o São Paulo, ...