Esporte 'Boxing Day' terá líder x vice-líder e estreias de Ancelotti e Arteta no Inglês Confronto mais aguardado é, naturalmente, aquele que envolve os dois melhores times do campeonato até agora

Enquanto a maior parte das ligas do mundo tem recesso nesta época do ano, o Campeonato Inglês vai na direção oposta e concentra nove jogos um dia após o feriado do Natal. E o chamado "Boxing Day" deste ano terá duelos de peso, incluindo o líder Liverpool contra o vice-líder Leicester City e as estreias dos técnicos Carlo Ancelotti, no Everton, e Mikel Arteta, no Arsenal. ...