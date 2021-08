Esporte Boxeador Abner Teixeira perde a semifinal e fica com o bronze nas Olimpíadas Abner pisou no ringue com o bronze garantido -no boxe não há disputa pelo terceiro lugar

O pugilista Abner Teixeira, 26, conquistou a medalha de bronze no boxe nos Jogos de Tóquio na manhã desta terça-feira (3). O brasileiro perdeu a semifinal para o cubano Julio La Cruz, 31, na categoria peso pesado (entre 81 quilos e 91 quilos). Abner pisou no ringue com o bronze garantido -no boxe não há disputa pelo terceiro lugar. Os dois semifinalistas derrotados ficam ...