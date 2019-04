Esporte Bottas surpreende no final e conquista a pole no GP do Azerbaijão; Leclerc bate O piloto da Mercedes esperou os últimos segundos para marcar o tempo de 1min40s495 e roubar o primeiro lugar do seu companheiro Lewis Hamilton, que chegou em segundo

Em um treino longo, com duas batidas, pausas e repleto de emoção, o finlandês Valtteri Bottas surpreendeu e conquistou a pole para o GP do Azerbaijão neste sábado. O piloto da Mercedes esperou os últimos segundos para marcar o tempo de 1min40s495 e roubar o primeiro lugar do seu companheiro Lewis Hamilton, que chegou em segundo, dando, assim, a dobradinha à Mercedes p...