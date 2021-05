Esporte Bottas supera Hamilton e faz a pole position do GP de Portugal A diferença entre os pilotos da Mercedes foi de sete milésimos

Marcado por forte vento e uma pista escorregadia que complicou os pilotos em Portimão, o treino classificatório do GP de Portugal deu a pole position a Valteri Bottas (Mercedes) com tempo de 1m18s348 na manhã deste sábado (1º). Lewis Hamilton, da Mercedes (1min18s355), e Max Verstappen, da Red Bull (1min18s746), completam os três primeiros lugares do grid de largada. "É um bom...