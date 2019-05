Esporte Bottas lidera dia de testes da F-1 em Barcelona; Pietro Fittipaldi é 7º pela Haas A segunda posição do dia foi assegurada pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que obteve a posição com o tempo de 1min16s933, quase um segundo e meio mais lento do que o do finlandês

Dois dias depois de protagonizar ao lado de Lewis Hamilton a quinta dobradinha consecutiva da Mercedes nesta temporada da Fórmula 1, Valtteri Bottas liderou a terça-feira de testes coletivos que a categoria promoveu em Barcelona. Na mesma pista onde chegou em segundo lugar no GP da Espanha e o britânico conquistou a vitória no último domingo (12), o piloto finlandês c...