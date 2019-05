Esporte Bottas faz a pole na Espanha e Mercedes conquista a 5ª dobradinha seguida na F-1 Ao ostentar o melhor tempo no circuito de Montmeló, em Barcelona, Bottas vai largar em primeiro do grid pela terceira vez em cinco provas disputadas neste ano

Em grande fase, Valtteri Bottas começou bem as sessões para o GP da Espanha ao liderar duas atividades e terminou melhor ainda. O piloto finlandês foi soberano no treino de classificação neste sábado ao marcar 1min15s406 e chegar 0s634 à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton, o segundo colocado, para conquistar a pole e ajudar a Mercedes a alcançar a quinta d...