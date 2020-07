Esporte Bottas exalta atuação em triunfo na Áustria, e Hamilton se conforma com punição Bottas liderou a corrida de ponta a ponta, apesar da série de reviravoltas, para obter a oitava vitória na carreira

Após vencer a primeira corrida da temporada 2020 da Fórmula 1, Valtteri Bottas enumerou os feitos que realizou para cruzar a linha de chegada na Áustria em primeiro. Diante de uma corrida repleta de incidentes e abandonos, o finlandês citou o êxito que teve em segurar a pressão dos adversários e a tranquilidade no momento de tensão ampliada com as várias entradas do ...