Esporte Bottas dá o troco em Hamilton e Mercedes domina treinos livres para GP da França O treino foi marcado por um erro de Hamilton nas curvas 4 e 5 na metade do treinamento, atrapalhando uma volta rápida do holandês Max Verstappen, da Red Bull, quando retornou

O ordem dos pilotos foi diferente, mas o domínio da Mercedes nas primeiras atividades para o GP da França, a oitava etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1, foi o mesmo. Depois de o inglês Lewis Hamilton liderar pela manhã a primeira sessão de treinos livres no circuito de Paul Ricard, à tarde foi a vez do finlandês Valtteri Bottas fazer o melhor tempo do segundo treinamento, e...