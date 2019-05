Esporte Bottas credita atenção aos 'detalhes' para o seu sucesso nesta temporada da F-1

Na liderança do Mundial de Pilotos de Fórmula 1, Valtteri Bottas já venceu duas das quatro corridas disputadas neste ano. Na temporada passada, mesmo contando com um carro da Mercedes, o finlandês não ganhou nenhuma prova e figurou como o autêntico fiel escudeiro do inglês Lewis Hamilton, que faturou o pentacampeonato mundial tendo o seu companheiro de equipe como um i...