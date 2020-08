Esporte Bottas conquista a pole position do GP dos 70 anos da F1; Hamilton larga em 2º É a 13ª pole position da carreira do finlandês, segunda em 2020. Lewis Hamilton, da mesma equipe, largará na segunda posição

Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou neste sábado (8) a pole position e largará na frente no GP de Silverstone, corrida batizada de GP do Aniversário de 70 Anos da Fórmula 1. Essa é a 13ª pole position da carreira do finlandês, segunda em 2020. Lewis Hamilton, da mesma equipe, largará na segunda posição. Na segunda fila estarão Nico Hulkenberg, grande surpre...