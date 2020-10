Esporte Botafogo x Goiás: escalações, desfalques, arbitragem Lanterna do Brasileiro, alviverde não vence há seis partidas, mais de um mês, e enfrenta o Botafogo, no Rio

Após perder, diante do Bahia, a oportunidade de reduzir distância para um concorrente direto, o Goiás tem nova chance de fazer um confronto do mesmo estilo nesta segunda-feira (19), às 20 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O time esmeraldino enfrenta o Botafogo, que está com 8 pontos a mais na tabela, e pode cortar para 5 pontos essa diferença - e ainda possu...