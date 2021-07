Esporte Botafogo x Goiás: alviverde tenta voltar ao G4

Em busca de recuperação e sob novo comando, o Goiás volta a campo na noite desta terça-feira (20), às 19 horas, diante do Botafogo, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. Com Glauber Ramos como interino à beira do campo, o time esmeraldino luta para voltar ao grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Glauber Ramos teve pouco tempo para ajusta...