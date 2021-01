Esporte Botafogo x Atlético-GO: Dragão desafia lanterna em ‘competição própria’ A partida marcará o encontro entre dois técnicos que conquistaram acessos pelo time goiano: Marcelo Cabo, campeão da Série B em 2019, com Eduardo Barroca, que subiu com o clube rubro-negro em 2019

O Atlético-GO encara o compromisso no Estádio do Engenhão, às 17 horas desta quarta-feira (20), como jogo dentro do que o clube projeta como uma “competição própria”, em que as duas equipes estão inseridas. Mesmo numa situação bem mais tranquila em relação à equipe carioca, lanterna da competição e com chances mínimas de evitar o rebaixamento à Série B, o rubro-negro t...