Esporte Botafogo vence, respira no Brasileirão e deixa Corinthians estagnado na tabela Diego Souza, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória no duelo alvinegro

O Botafogo derrotou o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, no Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a respirar na luta contra o rebaixamento. Diego Souza, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória. Com o resultado, o time carioca chega aos 39 pontos, na 14ª colocação, quatro pontos acima da zona do rebaixamento. O Corinthians fica estagn...