Esporte Botafogo vence reservas do São Paulo e deixa zona de rebaixamento do Paulistão

Atuando com o time reserva, o São Paulo perdeu para o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, em Ribeirão Preto, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Didi marcou o único gol da partida, no segundo tempo. Apesar do resultado, o time do Morumbi segue na liderança do Grupo C com 15 pontos, dois à frente do Mirassol. O Botafogo, que iniciou a rodada na última posição na cla...