Esporte Botafogo vence o Sampaio Corrêa, e passa o Goiás na tabela Equipe carioca assume a vice-liderança da Série B, com 47 pontos. Time goiano cai para terceiro, com 45 pontos

No reencontro com sua torcida, o Botafogo venceu o Sampaio Côrrea por 2 a 0, neste domingo (26) em partida válida pela 26ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Rafael Navarro e Luís Oyama e colocaram o Fogão na vice-liderança da competição, agora cinco pontos atrás do líder Coritiba. O jogo também contou com a estreia de Rafael, principal reforço do Fog...