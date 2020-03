Esporte Botafogo vence o Boavista com gol nos acréscimos A vitória dá moral ao Botafogo para seu próximo compromisso no torneio estadual, contra o poderoso Flamengo, no próximo sábado

O Botafogo estreou na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, com um resultado melhor do que seu desempenho. No Engenhão, o time alvinegro teve grandes dificuldades contra o Boavista, vice-campeão da Taça Guanabara (primeiro turno), mas conseguiu vencer por 2 a 1 graças a um gol marcado nos acréscimos do segundo tempo. Seja como for, a vitória dá moral ...