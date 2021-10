Esporte Botafogo vence CRB, e Goiás segue no G4 Time alvinegro se dá bem em confronto direto beneficia equipe esmeraldina na Série B

Como ocorreu em 2012 e 2018, o Goiás chegará na reta decisiva de nove rodadas dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e terá o desafio de se manter nele até o final da competição. Isso só foi possível porque o Botafogo derrotou o CRB, por 2 a 0, nesta sexta-feira (8), no Estádio Nilton Santos, no Rio. Qualquer resultado diferente da vitória carioca deixaria o...