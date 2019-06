Esporte Botafogo vence clássico no Engenhão e mantém o Vasco na lanterna do Brasileiro Diego Souza marcou o único gol da partida disputada neste domingo (2), pela sétima rodada do Brasileirão

Com gol de Diego Souza, o Botafogo bateu o Vasco por 1 a 0, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e manteve o adversário na lanterna da competição. Com a vitória, a equipe de Eduardo Barroca chegou aos 12 pontos e ainda com um jogo a menos, já que a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras foi anulada por uso indevido do árbitro de vídeo e o resultado a...