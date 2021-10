Esporte Botafogo vence Brusque com dois de Navarro e encosta no líder Coritiba Com grande superioridade, o time alvinegro contou com dois gols de Rafael Navarro, que ainda teve um tento corretamente anulado pelo VAR

O Botafogo bateu o Brusque por 3 a 0 nesta quarta-feira (20), no estádio Nilton Santos, e voltou a ficar a apenas dois pontos do líder da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba. Com grande superioridade, o time alvinegro contou com dois gols de Rafael Navarro, que ainda teve um tento corretamente anulado pelo VAR, e viu Marco Antônio fechar a conta já nos ac...