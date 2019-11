Esporte Botafogo vence Avaí, encerra série de 4 derrotas e sai da zona da degola Time carioca ganha três posições na tabela e chega na 14ª colocação, com 36 pontos. Lanterna chega à oitava derrota seguida

No duelo que fechou a 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, o Botafogo retribuiu o apoio de sua torcida para acabar com uma série de quatro derrotas seguidas e sair da zona de rebaixamento. No Engenhão, no Rio, o time carioca contou com um gol contra logo no primeiro tempo e um pênalti convertido por Diego Souza na parte final do jogo para vencer o...