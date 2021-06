Esporte Botafogo vacila no fim e cede empate ao Londrina em jogo de quatro gols

O Botafogo segue invicto, mas também sem vencer fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quinta (17), o time alvinegro empatou com o Londrina, por 2 a 2, no estádio do Café. Os gols dos cariocas foram feitos por Rafael Navarro e Luís Oyama, enquanto Tárik e Júnior Pirambu anotaram para o time paranaense. O empate deixou um gosto amarg...