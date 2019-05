Esporte Botafogo vê rival perder pênalti, marca com Erik e abre vantagem na Sul-Americana Time alvinegro abriu vantagem no confronto eliminatório sobre a equipe paraguaia

Com um jogador a mais desde os 31 minutos da primeira etapa, o Botafogo teve dificuldades, mas superou o Sol de América por 1 a 0, no estádio Luis Afonso Giagni, na cidade de Villa Elisa, no Paraguai, na noite desta quarta-feira, e abriu vantagem para decidir em casa o confronto da segunda fase da Copa Sul-Americana. Com o triunfo conquistado no Paraguai, no jogo de ...