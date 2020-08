Esporte Botafogo supera pressão em casa e vence o Atlético-MG Luiz Fernando, ex-Atlético-GO, marcou um dos gols do time carioca, que chegou aos cinco pontos

O Botafogo conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (19). O time sofreu bastante contra o então líder da competição, mas encaixou bons contra-ataques e conseguiu vencer por 2 a 1. Luiz Fernando inaugurou o marcador no primeiro tempo, enquanto Caio Alexandre ampliou na etapa final. Igor Rabello, ex-Botafogo, descon...