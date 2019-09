Esporte Botafogo supera crise, vence no Rio e impõe quarta derrota seguida ao Atlético-MG Com o triunfo, o Botafogo subiu para o décimo lugar, com 26 pontos, voltando a sonhar com uma vaga no G6 do Brasileirão, a zona de classificação à Copa Libertadores

O Botafogo teve uma semana conturbada, com pronunciamento dos jogadores por conta dos salários atrasados, mas, com a bola rolando, a equipe se recuperou no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time carioca derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, no Engenhão, no Rio, em jogo válido pela 18ª rodada, encerrando a série de três jogos sem vitória na competição. ...