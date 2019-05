Esporte Botafogo/SP quer igualar marca de vitórias na década Pantera pode chegar a marca de nove jogos sem perder na temporada, o número, se conquistado, será o segundo maior da equipe desde 2009

O duelo entre Botafogo/SP e Vila Nova, hoje, vale um pouco mais do que a liderança da Série B para o Pantera. Buscando afirmação na competição, o time de Ribeirão Preto pode alcançar a marca de nove jogos sem perder na temporada. O número iguala a segunda maior sequência invicta da equipe na década. No período, as melhores sequências são de dez jogos, conquistadas em ...