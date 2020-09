Esporte Botafogo segura empate com o Vasco e avança na Copa do Brasil O Botafogo só conhecerá seu próximo adversário na competição após sorteio a ser realizado pela CBF ainda sem data definida

Jogando com uma marcação bem sólida, o Botafogo segurou um empate em 0 a 0 com o Vasco nesta quarta-feira (23), em São Januário (RJ), e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O time alvinegro tinha essa vantagem da igualdade no placar por ter vencido o jogo de ida, no estádio Nilton Santos, por 1 a 0. O Botafogo só conhecerá seu próximo adversário ...