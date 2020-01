Esporte Botafogo só empata e Athletico-PR se classifica para o mata-mata da Copa São Paulo Além do Athletico-PR, Palmeiras, Ferroviária, Fluminense, Ituano, Votuporanguense, Taboão da Serra, CRB, Flamengo-SP, Santa Cruz e Juventude garantiram lugar na próxima fase

Ainda não foi nesta segunda-feira que o Botafogo avançou de fase na Copa São Paulo. O time carioca empatou com o Novorizontino por 1 a 1, pela segunda rodada da fase de grupos, no mesmo dia em que o Athletico Paranaense obteve a classificação antecipada. Atuando no estádio Alfredão, em Bauru, o Botafogo até saiu vencendo o Novorizontino com gol de Renato, aos 18 minu...