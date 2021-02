Esporte Botafogo procura Fernando Diniz, que avalia opções no mercado Um dos grandes obstáculos que o Botafogo terá é a questão financeira, uma vez que o clube atravessa uma crise e terá ainda menos receita por conta da queda

Fernando Diniz integra a lista de interesses do Botafogo para ser o técnico na próxima temporada, mas ainda avalia opções no mercado e adota cautela para definir o futuro. O treinador está livre desde a demissão no São Paulo, no início deste mês. Além do clube alvinegro, outros clubes também entraram em contato com o comandante, mesmo que ainda de maneira embrio...