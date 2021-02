Esporte Botafogo perde do Sport e é rebaixado pela terceira vez em sua história Lanterna do Brasileiro na atual temporada, o Botafogo acumula 24 pontos, quatro a menos que o Coritiba, o 19º

O silêncio das arquibancadas vazias do estádio Engenhão, devido à pandemia de Covid-19, tornou ainda mais melancólica a derrota do Botafogo para o Sport nesta sexta-feira (5), por 1 a 0. Com o revés, o time carioca é o primeiro rebaixado desta edição do Campeonato Brasileiro. Será a terceira vez que o clube de General Severiano disputará a Série B. A equipe também...