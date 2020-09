Esporte Botafogo-PB x Vila Nova: Tigre busca vitória fora para embalar No G4 do Grupo A, Tigre visita o Belo, na Paraíba, e tenta primeira vitória longe de Goiânia para crescer na competição e se manter na faixa de classificação

O Vila Nova faz campanha equilibrada na Série C do Brasileiro. Em cinco jogos disputados, venceu duas vezes, empatou outras duas e, no pior resultado na competição, acabou goleado pelo Ferroviário-CE, em Fortaleza, por 4 a 0. Esse revés incomoda o clube, assim como gera desconforto outra situação - o time vilanovense não obteve vitórias como visitante na competição. ...