Esporte Botafogo oscila após embalo, e Enderson pede foco para permanecer no topo Com o empate contra o Vitória na quarta (29), a equipe alvinegra desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais no líder Coritiba

O embalado Botafogo, como a torcida vinha ressaltando nas últimas semanas, vive um momento de oscilação que requer cuidados na Série B do Campeonato Brasileiro e aumenta a importância das duas próximas rodadas, que serão no estádio Nílton Santos. Com o empate contra o Vitória na quarta (29), a equipe alvinegra desperdiçou a oportunidade de encostar ainda mais no líd...