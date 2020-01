Esporte Botafogo oficializa contratação do meia japonês Honda No Botafogo, Honda deve assumir a função de camisa 10, que neste início de temporada vem sendo exercida por Bruno Nazário

Keisuke Honda vai defender o Botafogo em 2020. Nesta sexta-feira, a longa negociação com o jogador japonês chegou ao fim com êxito para o clube carioca, que anunciou a contratação do meia através das redes sociais, mesmo modo pelo qual o asiático confirmou a sua transferência para o futebol brasileiro. "Oi, tudo bem? Eu sou Keisuke Honda, muito prazer. Eu jogo no ...