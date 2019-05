Esporte Botafogo mira topo da tabela do Brasileirão Estrela solitária conquistou, neste início de Brasileiro, sua melhor campanha em quatro rodadas. Equipe quer se manter entre os líderes

Com o melhor início de Brasileirão desde 2007, o Botafogo enfrentará o Goiás buscando emplacar a 4ª vitória consecutiva na competição e mirando o topo da tabela. Entretanto, no único jogo fora do Rio de Janeiro, a equipe de Eduardo Barroca não conseguiu vencer. São três vitórias e uma derrota nas quatro primeiras rodadas. O resultado negativo foi para o São Paulo, na ...