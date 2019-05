Esporte Botafogo goleia o Sol de América e garante vaga nas oitavas contra o Atlético-MG Na próxima etapa da competição continental, que ocorre do fim de julho ao início de agosto, o time treinado por Eduardo Barroca enfrenta o Atlético-MG

Sem maiores dificuldades, o Botafogo obteve a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao bater novamente os paraguaios do Sol de América, agora pelo placar de 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Engenhão. Os cariocas, que precisavam apenas do empate por ter vencido o confronto de ida por 1 a 0 em Assunção, na semana passada, abriram uma frente ...