Esporte Botafogo goleia o Londrina e assume a vice-liderança da Série B Na próxima rodada, o Londrina receberá o CSA, enquanto o Botafogo enfrentará o Náutico, novamente no Nilton Santos. Ambas as partidas estão marcadas para às 16h30 (de Brasília) do dia 18

O Botafogo venceu com tranquilidade o Londrina na tarde deste sábado (11) no Nilton Santos, em partida válida pela 23ª rodada da Série B. O time carioca fez 4 a 0 sobre os paranaenses com gols de Warley (2), Marco Antônio e Daniel Borges. O resultado deixa o Botafogo com 41 pontos e uma momentânea vice-liderança. A posição só será mantida caso CRB e Goiás, que se...