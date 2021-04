Esporte Botafogo goleia Macaé e vai enfrentar o Nova Iguaçu na semi da Taça Rio O triunfo por 4 a 0 foi construído com gols dos volantes Pedro Castro e Rickson, do zagueiro Sousa, e do atacante Matheus Nascimento

O Botafogo goleou o Macaé, na noite deste domingo (25), no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca, e vai encarar o Nova Iguaçu na semifinal da Taça Rio, torneio que será disputado entre as equipes que ficaram da quinta à oitava colocação na Taça Guanabara — o time da Baixada Fluminense terá a vantagem. O triunfo por 4 a 0 foi construído com gols dos volantes Pedro Castro e...