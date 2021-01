Esporte Botafogo fracassa no mercado, e Honda foi 5º jogador a deixar clube em 2020 Na penúltima colocação do Brasileiro, o Botafogo já está a cinco pontos de distância do Bahia, primeiro clube fora da degola

A saída de Honda do Botafogo frustra os planos do clube alvinegro dentro e fora de campo, mas também evidencia que a atuação do clube no mercado da bola em 2020 não foi das mais felizes. O japonês foi o quinto atleta contratado no início da atual temporada a deixar o clube antes do término do ano passado, o que faz com que o técnico Eduardo Barroca tenha ainda menos ...