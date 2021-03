Esporte Botafogo faz dois gols no fim, vira sobre o Nova Iguaçu e se aproxima do G4 Dos 11 titulares do alvinegro, seis foram reforços contratados este ano

Com emoção até o fim, o Botafogo venceu de virada o Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 1, em Saquarema, com dois gols marcados no fim de jogo. O gol do Nova Iguaçu foi marcado pelo volante Vandinho, enquanto Ênio e Marco Antônio fizeram os dois gols do Botafogo nos acréscimos. Com a vitória, o Botafogo subiu para a sexta colocação e se aproximou do G-4 do Campeonato Carioc...