O Botafogo está eliminado na Copa do Brasil. Em um jogo emocionante nesta quarta-feira (14), em Natal, o time alvinegro empatou o duelo no último minuto em 1 a 1, mas o ABC venceu nos pênaltis por 4 a 1 e avançou à terceira fase da competição.

Os donos da casa abriram o placar com Maycon Douglas, no primeiro tempo, e a equipe de Marcelo Chamusca empatou no último lance, com o zagueiro Gilvan, de cabeça. Já nas penalidades, Cesinha e Marcinho desperdiçaram as cobranças para o Botafogo. O primeiro mandou para fora, e o segundo parou no goleiro Wellington.

O adversário do clube do Rio Grande do Norte na próxima fase será decidido em sorteio ainda a ser realizado. Com a classificação, a equipe da casa ainda embolsou R$ 1,7 milhão.

As equipes voltam a campo para clássicos pelo Estadual. O ABC vai encarar o América-RN pelo Campeonato Potiguar, enquanto o Botafogo pegará o Fluminense pelo Carioca.

FICHA TÉCNICA

ABC: Welligton, Netinho, Héliton, Vinícius Leandro e Victor Lindenberg; Vinícius Paulista (Allef), Diego Valderrama (Marcílio) e Janderson; Alan Pedro (Juninho Quixadá), Maycon Douglas (Willian Anicete) e Vitinho (Marcos Antônio). T.: Sílvio Criciúma

BOTAFOGO: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca (Paulo Victor); Luiz Otávio (Warley), Matheus Frizzo (Cesinha) e Ricardinho; Felipe Ferreira, Marco Antônio (Marcinho) e Matheus Nascimento (Gabriel). T.: Marcelo Chamusca

Estádio: Frasqueirão, em Natal (RN)

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)

Cartões amarelos: Wellington e Marcílio (ABC); Matheus Frizzo (BOT)

Gol: Maycon Douglas (ABC), aos 10'/1ºT; Gilvan (BOT), aos 56'/2ºT