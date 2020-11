Esporte Botafogo empata com Cuiabá e é eliminado da Copa do Brasil É a primeira vez que o clube matogrossense chega em fase tão avançada da competição

O Cuiabá conseguiu um feito e está nas quartas de final da Copa do Brasil pela primeira vez. Na Arena Pantanal, a equipe mato-grossense segurou a pressão do Botafogo, nesta terça-feira (3), garantiu o empate por 0 a 0 e avançou na competição nacional. No primeiro encontro entre os times, na última semana, no Nilton Santos, o Dourado havia conquistado o resultado posi...