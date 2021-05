Esporte Botafogo e Nova Iguaçu empatam na ida da semifinal da Taça Rio Botafogo precisa vencer por qualquer resultado para avançar à final, já que o adversário teve uma campanha melhor na Taça Guanabara e joga com a vantagem de dois resultados iguais

Neste domingo (02), Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentaram no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela ida de uma das semifinais da Taça Rio, e ficaram no empate sem gols. Com o resultado deste fim de semana, o Botafogo precisa vencer por qualquer resultado para avançar para a final do torneio, já que o adversário teve uma campanha melhor na Taç...