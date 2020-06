Esporte Botafogo e Fluminense recorrem ao STJD para não jogarem na segunda-feira Os dois clubes querem ao menos dez dias de preparação antes de voltar a jogar. As diretorias querem adiar os jogos previstos na Taça Rio

Botafogo e Fluminense cumpriram a ameaça e recorreram ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (19), para não entrarem em campo pelo Campeonato Carioca ainda no mês de junho, por causa da pandemia do coronavírus, após determinação da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). Os clubes recorreram à esfera nacional após terem ...