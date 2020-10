Esporte Botafogo e Fluminense ficam no empate em clássico pelo Brasileiro Alvinegro segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 12 pontos, e está há dez partidas sem ganhar na Série A

O clássico Botafogo e Fluminense terminou empatado em 1 a 1, neste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão. O placar, construído com um gol de Caio Alexandre e outro contra, de Kevin, não refletiu a superioridade do Alvinegro na partida. Essa foi a nona igualdade do time na atual edição do campeonato nacional. Com o resultado, a equipe treinada por Bruno Lazaro...