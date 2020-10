Esporte Botafogo e Ceará ficam no empate em jogo com VAR em ação e pênalti isolado No Engenhão, times alvinegros empataram por 2 a 2 na abertura da 19ª rodada do Brasileirão

Em jogo com muitas alternâncias e pênaltis marcados após intervenções do VAR, Botafogo e Ceará empataram na noite deste sábado (31), por 2 a 2. Honda e Babi marcaram para o Botafogo. Já pelo Ceará, Cléber e Leandro Carvalho balançaram as redes. O Botafogo deixou para trás a má impressão deixada na Copa do Brasil e fez uma boa partida no Nilton Santos. Com transp...