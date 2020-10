Esporte Botafogo demite Paulo Autuori, que será substituído por Bruno Lazaroni Pressão aumentou após a derrota para o Bahia na noite de quarta (30), pelo Brasileiro, que fez com que o time alvinegro caísse para a penúltima colocação do campeonato

Paulo Autuori não é mais técnico do Botafogo. Em reunião nesta quinta-feira (1º), a diretoria alvinegra decidiu pela saída do treinador, que estava no cargo desde fevereiro. De acordo com nota divulgada pelo clube, Bruno Lazaroni é o novo comandante do time e já vai estar à beira do gramado no clássico com o Fluminense no domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. "Caro Presidente ...