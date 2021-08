Esporte Botafogo bate o lanterna Brasil-RS e ultrapassa Vasco na tabela da Série B Botafogo tem dois gols a mais que o rival Vasco e, por isso, agora é o oitavo colocado, a dois pontos do G4 da Série B

Com gol do veterano Joel Carli, o Botafogo bateu o lanterna Brasil de Pelotas por 1 a 0 na noite deste domingo (15), no Nilton Santos. A partida valeu pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado fez o Fogão empatar com o Vasco na classificação, ambos com 28 pontos. Porém, o Botafogo tem dois gols a mais que o rival e, por isso, agora é o oitavo coloca...