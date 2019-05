Esporte Botafogo bate o Fortaleza e comemora 2ª vitória seguida no Engenhão

O Botafogo conquistou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro ao bater o Fortaleza, pro 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Engenhão, pela terceira rodada. O jogo foi bastante equilibrado, mas o time carioca marcou com Alex Santana aos 24 minutos do segundo tempo. A vitória deixou o Botafogo com seis pontos. Antes a equipe havia vencido em casa o Bahi...